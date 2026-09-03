Universal Deportes | 02-09-26 | 18:29 | Actualizada | 02-09-26 | 19:53 |

Toluca y León se juegan este miércoles mucho más que un boleto a la final de la Leagues Cup. En un duelo entre dos de los equipos más sólidos del futbol mexicano, ambas escuadras buscarán imponer su estilo desde el primer minuto para mantenerse con vida en la competencia y acercarse a un título internacional que ha cobrado cada vez mayor relevancia.

Los Diablos Rojos llegan a la antesala de la final respaldados por una plantilla que combina experiencia y talento ofensivo. El conjunto escarlata de Antonio Mohamed ha mostrado solidez a lo largo del torneo y confía en hacer valer su poderío en ataque para superar a una Fiera que suele crecer en los partidos de eliminación directa.

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Por su parte, León intentará dar un golpe de autoridad y confirmar que tiene argumentos para competir contra cualquiera. El cuadro esmeralda ha encontrado respuestas en momentos clave de la Leagues Cup y llega con la motivación de alcanzar una nueva final internacional.

LAS MEJORES ACCIONES DEL PARTIDO ENTRE AMBOS EQUIPOS

Universal Deportes 07:52 PM

Gooooool de Toluca

Antes del descanso, Toluca se pone al frente en el marcador ante una mala salida del portero de León al 41.

Universal Deportes 07:48 PM

Minuto 40

Toluca es mucho más y ya se perdió varias opciones 


FOTO: IMAGO7 - Toluca vs León - EN VIVO Semifinal - Leagues Cup
FOTO: IMAGO7 - Toluca vs León - EN VIVO Semifinal - Leagues Cup

Universal Deportes 07:40 PM

Minuto 30

Luego de 30 minutos de partido el marcador es: (0-0) entre Toluca y León 


FOTO: IMAGO7 - Toluca vs León - EN VIVO Semifinal - Leagues Cup
FOTO: IMAGO7 - Toluca vs León - EN VIVO Semifinal - Leagues Cup

Universal Deportes 07:35 PM

Minuto 25

Toluca se encuentra cerca del primero, el portero de León ya es factor 

Universal Deportes 07:29 PM

Minuto 17

El partido se vive muy intenso, los dos entrenadores ya fueron regañados.

TODOS JUNTOS

En la previa del juego, Toluca se tomó una foto con todo su plantel en la cancha

FOTO: IMAGO7 - Toluca vs León - EN VIVO Semifinal - Leagues Cup
FOTO: IMAGO7 - Toluca vs León - EN VIVO Semifinal - Leagues Cup

Universal Deportes 07:24 PM

Minuto 12

Las acciones se mantiene con empate sin goles y con el balón en el centro del campo. 

Universal Deportes 07:17 PM

Minuto 5

Duelo cerrado en los primeros minutos del juego, León el equipo que más intenta.


Universal Deportes 07:09 PM

Comienza el partido

Las acciones comienzan entre Toluca y León

Universal Deportes 07:01 PM

Ceremonia previa por comenzar

Los dos cuadros están por realizar la ceremonia previa 


Universal Deportes 06:45 PM

Los equipos ya salen a la cancha

Los equipos ya realizan sus movimientos 

Universal Deportes 06:28 PM

Los 11 de Toluca

Hugo González; Brian García, Bruno Méndez, Federico Pereira, Jesús Gallardo; Franco Romero, Everardo, Nico Castro; Helinho, Alexis Vega y Fede Viñas.



FOTO: IMAGO7 - Toluca vs León - EN VIVO Semifinal - Leagues Cup
FOTO: IMAGO7 - Toluca vs León - EN VIVO Semifinal - Leagues Cup

Universal Deportes 06:28 PM

Los 11 de León

Óscar García, Colula, Romaña, Juan José Guevara, Sebastián Vegas; Iván Rodríguez, Rodrigo Echeverría; Daniel Arcila, Fernando Beltrán, Jordi Cortizo; Diber Cambindo.



FOTO: IMAGO7 - Toluca vs León - EN VIVO Semifinal - Leagues Cup
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