Tinieblas planea el adiós poco a poco

Saltar de la pantalla grande al ring le cambió la vida a Tinieblas, personaje surgido en el cine y consagrado dentro de la lucha libre, disciplina a la que —a sus 84 años de edad— todavía no le dice adiós de manera oficial.

“Hace tiempo se habló del retiro, pero se alargó por la pandemia y hoy me estoy yendo sin avisar, poco a poco”, confesó, en entrevista exclusiva con EL UNIVERSAL Deportes.

El motivo de hacer su retiro de esta manera son las “nueve mil 604 luchas” que suma, en las que siempre tuvo respeto para el público.

La de Tinieblas es una de las carreras más respetadas dentro del pancracio nacional, por lo que le gustaría que la gente siempre lo recuerde de la mejor manera posible.

“Quiero decir adiós de una manera digna”, comentó El Capitán Aventura, quien reconoce que la edad ya le pasó factura y no desea pasar vergüenzas arriba de los 36 metros cuadrados del ring.

“Ya no es lo mismo, ya corro más despacio, mis movimientos no son tan ágiles como antes y no quiero que la gente me comience a gritar ‘¡ya estás viejo, retírate’!... Y claro que tienen razón”, expresó, en la charla con El Gran Diario de México.

Recientemente, Tinieblas presentó su libro, que se suma a los proyectos que hizo en el cine, televisión y cómics (que le generan regalías), al negocio de su tienda virtual y las inversiones en bienes raíces, para tener una estabilidad económica una vez que se retire oficialmente de la lucha libre, con su idea de hacer la gira del adiós.

Siempre ha sido un personaje que se distingue por ver más allá del cuadrilátero.

“Vamos a hacer un homenaje en grande, algo increíble, fuera de serie... Vamos a empezar en abril y terminamos en septiembre u octubre, tanto en México como en Estados Unidos y Centroamérica”, finalizó el luchador.