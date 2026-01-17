Tigres vs Toluca EN VIVO - Jornada 3 - Clausura 2026 - Liga MX

La Jornada 3 del Clausura 2026 trae consigo la repetición de la Final del Apertura 2025 con el Tigres frente al Toluca en el Volcán, el cual representa el duelo más atractivo de este fin de semana.

Los felinos llegan a este duelo con unas cuantas dudas, luego de haber caído 0-1 frente Pumas en la segunda fecha del torneo. Este triunfo significó el fin de una racha de 12 años sin victoria para los capitalinos en el Estadio Universitario.

Durante la primera jornada del torneo, el actual subcampeón del futbol mexicano logró imponerse 1-2 cuando visitaron al Atlético de San Luis. En aquel duelo, la figura fue el juvenil Marcelo Flores, quien con un doblete le dio los tres puntos.

Tras sellar el bicampeonato, los Diablos Rojos del Toluca, encabezados por Antonio Mohamed, optaron por arrancar el torneo utilizando a varios jugadores suplentes. En su primer duelo de la campaña se midieron ante Rayados de Monterrey, y lograron sacar la victoria 0-1 sin gran parte de sus titulares.

En su segundo partido ya contaron con futbolistas cruciales. Recibieron a Santos en el Nemesio Díez y se encargaron de ganar el duelo 3-1, para así sumar seis puntos de seis posibles en este arranque del torneo.

¿A qué hora y dónde ver EN VIVO el Tigres vs Toluca?

Fecha: sábado 17 de enero

Lugar: Estadio Universitario

Transmisión: TV Azteca

Universal Deportes 07:06 PM ¡Arranca el primer tiempo!