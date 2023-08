The Killers encabezaría la lista para cantar en el show de medio tiempo del Super Bowl LVIII

En medio de los rumores sobre quién protagonizará el show de medio tiempo del Super Bowl LVIII, apareció un grupo musical que se posicionó como uno de los favoritos para cantar en el evento: The Killers.

La agrupación, conocida por éxitos como "Just Another Girl" y "Mr. Brightside", es la "consentida" de las casas de apuestas; quiénes quieren a Brandon Flowers, Dave Keuning, Mark Stoermer y Ronnie Vannucci Junior en el espectáculo de Las Vegas, Nevada.

Y es que, curiosamente, The Killers también es originario de la "Ciudad del Pecado", por lo que las probabilidades de que protagonicen el medio tiempo ―según las casas de apuestas― ascienden hasta el cincuenta y dos por ciento.

La última vez que un grupo de rock se presentó en el Super Bowl fue en el 2010, cuando The Who conquistó a la audiencia con temas como "Pinball Wizard" y Won’t Get Fooled Again".

¿Cuándo será el próximo Super Bowl?

El Super Bowl LVIII se celebrará el domingo, 11 de febrero del 2024, en Las Vegas, Nevada.