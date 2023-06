Técnico de Panamá sentenció que la Concacaf ya no tiene dos, sino tres gigantes; metió en esa lista a Canadá Thomas Christiansen, técnico de Panamá, lo tiene claro, ya no son "dos gigantes" los que tiene Concacaf, "ahora son tres, no podemos dejar fuera a Canadá"

Thomas Christiansen - Foto: Edgar Luna / EL UNIVERSAL