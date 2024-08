Tata Martino revienta a Nahuel Guzmán, previo al Inter Miami vs Tigres, en la Leagues Cup

Ya clasificados a la siguiente ronda de la Leagues Cup, Inter Miami y Tigres cierran la actividad del Grupo N, en la disputa por el liderato de su sector.

Este día, en conferencia de prensa, Gerardo Martino dejó un recado para Nahuel Guzmán, portero de los universitarios, quien ya regresó a la actividad tras cumplir su sanción y recuperarse de una lesión.

“Le tengo un gran cariño especial, tenemos una excelente relación, pero me enojo con él cuando tiene más conductas de actor de telenovela que de futbolista se lo he dicho y por eso lo expreso acá. Cuando le va bien me pone contento y no tengo más que palabras de elogio”, declaró el Tata.

Martino y el polémico guardameta de los felinos coincidieron en su amado Newell’s Old Boys, donde resultaron campeones en 2013. Además, El ‘Tata’ lo llevó algunos partidos a la Selección de Argentina cuando el estratega estaba al frente de la Albiceleste.

¿Cuándo y dónde ver el Tigres vs Inter Miami?

Los Tigres y el Inter Miami quieren el liderato de Grupos N de la Leagues Cup, mismo donde el Puebla ha quedado eliminado al no sumar ni un punto.

En otro duelo de Liga MX vs MLS, felinos y el Inter se verán las caras en el NRG Stadium, de Houston, Texas. El ganador se quedará con la cima.

Fecha: Sábado 3 de agosto.

Horario: 18:00.

Transmisión: MLS Season Pass de Apple TV.

