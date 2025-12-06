Sudáfrica sabe que no será sencillo; el técnico Hugo Broos reconoce las dificultades de jugar en la Ciudad de México

Washington.— Hugo Broos sabe lo que es jugar en la altitud de la Ciudad de México. El técnico de Sudáfrica disputó el Mundial de 1986 con Bélgica y reconoce que no será sencillo.

Sin embargo, le entusiasma disputar el duelo inaugural ante la Selección Mexicana.

“Es algo muy agradable, algo para ver hacia adelante. Es el equipo local, el primer partido en el Estadio Azteca, con 80 mil personas, gente loca por su equipo, que están apoyándolo, y será un juego muy difícil para nosotros”, advirtió Broos.

“Es algo que debes tomar en cuenta [la altitud]. En el ‘86, estaba con la selección de Bélgica en México. Jugamos el primer partido ante México, y estábamos en altitud, así que debemos tomar en cuenta eso, porque puede marcar la diferencia”, aseveró.

El timonel del equipo sudafricano reconoció que no será sencillo mostrar su verdadero nivel en un Mundial fuera de casa.

“Este es otro nivel. Estamos acostumbrados a jugar en África y ahí somos un buen equipo, pero este es un Mundial y jugaremos ante un equipo con un estilo totalmente diferente al que estamos acostumbrados”, admitió. “Tenemos que prepararnos”.