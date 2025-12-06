Dinamarca, la favorita para ser rival de la Selección Mexicana; el tercer contrincante se definirá en marzo

El tercer rival de la Selección Mexicana en la primera fase de la Copa del Mundo 2026 saldrá de la Ruta D en el repechaje de la UEFA (Europa), donde se encuentran Dinamarca, Irlanda, República Checa y Macedonia del Norte.

Los daneses jugarán contra los macedonios, mientras que los checos lo harán ante los irlandeses; ambas semifinales se jugarán el jueves 26 de marzo.

Los ganadores de cada llave avanzarán a la final, a disputarse el martes 31 de marzo, para definir qué selección clasificará al Mundial y formará parte del Grupo A, junto a México.

De los cuatro equipos, la Dinamita Roja alza la mano como principal candidata para quedarse con el boleto.

Rasmus Hojlund (Nápoli), Christian Eriksen (Wolfsburg), Andreas Christensen (Barcelona), Kasper Schmeichel (Celtic) y Patrick Dorgu (Manchester United), lideran a esta Dinamarca.

Los nórdicos han clasificado a tres de las más recientes cuatro justas mundialistas (Sudáfrica 2010, Rusia 2018 y Qatar 2022). Tratarán de conseguir su tercera participación consecutiva, algo que sería histórico para ellos.

República Checa, la segunda favorita, intentará regresar a una Copa del Mundo luego de 18 años, de la mano de Patrik Schick (Bayer Leverkusen).

Con Caoimhín Kelleher, su guardián bajo los tres palos y principal hombre de experiencia, Irlanda también luchará.