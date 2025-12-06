Más Información

Gran cierre de año para la natación mexicana; se celebrarán dos Campeonatos Nacionales

Toluca recibe al Monterrey con la obligación de derrotarlo para aspirar al bicampeonato

Cruz Azul, por la hazaña ante Tigres; con la obligación de derrotar a los felinos en El Volcán

Dinamarca, la favorita para ser rival de la Selección Mexicana; el tercer contrincante se definirá en marzo

Sudáfrica sabe que no será sencillo; el técnico Hugo Broos reconoce las dificultades de jugar en la Ciudad de México

El tercer rival de la Selección Mexicana en la primera fase de la Copa del Mundo 2026 saldrá de la Ruta D en el repechaje de la UEFA (Europa), donde se encuentran Dinamarca, Irlanda, República Checa y Macedonia del Norte.

Los daneses jugarán contra los macedonios, mientras que los checos lo harán ante los irlandeses; ambas semifinales se jugarán el jueves 26 de marzo.

Los ganadores de cada llave avanzarán a la final, a disputarse el martes 31 de marzo, para definir qué selección clasificará al Mundial y formará parte del Grupo A, junto a México.

De los cuatro equipos, la Dinamita Roja alza la mano como principal candidata para quedarse con el boleto.

Rasmus Hojlund (Nápoli), Christian Eriksen (Wolfsburg), Andreas Christensen (Barcelona), Kasper Schmeichel (Celtic) y Patrick Dorgu (Manchester United), lideran a esta Dinamarca.

Los nórdicos han clasificado a tres de las más recientes cuatro justas mundialistas (Sudáfrica 2010, Rusia 2018 y Qatar 2022). Tratarán de conseguir su tercera participación consecutiva, algo que sería histórico para ellos.

República Checa, la segunda favorita, intentará regresar a una Copa del Mundo luego de 18 años, de la mano de Patrik Schick (Bayer Leverkusen).

Con Caoimhín Kelleher, su guardián bajo los tres palos y principal hombre de experiencia, Irlanda también luchará.

