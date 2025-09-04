¿Sorprenden al Bofo Bautista "dando mordida" a policías de tránsito? El polémico video del exjugador de las Chivas

Adolfo "El Bofo" Bautista fue captado en un bochornoso momento con dos policías de tránsito.

De acuerdo con la descripción del video en redes sociales, el exjugador de las Chivas se encontraba por la zona de Andares, una famosa plaza de Guadalajara.

En el video se ve al polémico exfutbolista platicando dos elementos de tránsito y al finalizar se ve que le da algo a una de ellas; aparentemente un billete que sacó de su cartera.

Las policías toman el objeto y se retiran a su patrulla. Por ahora, se desconoce el motivo por el cuál estuvieran platicando con el ídolo de las Chivas.

Adolfo Bautista, campeón con el Rebaño en el Apertura 2006 tampoco se ha manifestado en redes sociales o en algún medio para aclarar lo sucedido en el video que comienza a viralizarse en redes sociales.

Aficionados del América se hicieron presentes inmediatamente con comentarios burlándose del ídolo rojiblanco y recordando que el Bofo ha sido un severo crítico de las Águilas al asegurar que compraron su reciente tricampeonato.

