Shohei Ohtani blanquea a Detroit en su primer juego completo en Grandes Ligas

Shohei Ohtani permitió únicamente un hit y recetó ocho ponches en su primer juego completo en Grandes Ligas, para que los Angelinos de Los Ángeles derrotaran 6-0 a los Tigres de Detroit en el primer partido de una doble cartelera.

Ohtani (9-5) no permitió un hit hasta el quinto inning, cuando Kerry Carpenter abrió la parte baja con un sencillo. Pero prácticamente no dio más libertades en el mismo día que los Angelinos confirmaron que el astro japonés no saldrá del equipo.

El derecho que domina un repertorio con potentes rectas y alucinantes cambios de velocidad había cubierto ocho innings en cinco ocasiones previas, la más reciente el 29 de septiembre de 2022. Concedió tres boletos al emplear 111 lanzamientos, 71 para strike.

Los Angeles, ávidos por clasificarse por los playoffs desde 2014, mandaron un mensaje en las últimas 24 horas tanto a sus jugadores como a su afición de que van por todas con un canje que esencialmente confirmó la continuidad de Ohtani por el resto de la temporada.

Reforzaron su cuerpo de lanzadores al adquirir a los derechos Lucas Giolito y Reynaldo López, provenientes de los Medias Blancas de Chicago.

Shohei Ohtani permanecerá con los Angelinos de Los Ángeles, al menos por lo que resta de la actual temporada.

Los Angelinos anunciaron el jueves que decidieron no canjear al astro japonés que brilla como bateador y lanzador, un día después de añadir refuerzos que confirmaron que su intención es ganar ahora mismo.

“Vamos a arriesgarnos y veremos qué pasa”, señaló el gerente general de los Angelinos Perry Minasian a reporteros en Detroit previo a una doble cartelera contra los Tigres.

Ohtani será agente libre el próximo invierno. Aunque la franquicia arriesga perder al toletero y pitcher abridor de 29 años en el mercado, la motivación es que se clasifique a los playoffs por primera vez al cumplir su sexta campaña en la Gran Carpa.

“Quiero mucho a Shohei Ohtani. Es alguien que pone esmero en su preparación y que te rinde todas las noches. Y aporta dos cosas (batear y lanzar). Es un excelente compañero. Su compromiso es total".