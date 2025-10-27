Serie Mundial: El tercer partido entre los Dodgers de Los Ángeles y los Blue Jays de Toronto puede definir al campeón

El Dodger Stadium de Los Ángeles abrirá sus puertas para el trigésimo duelo de Serie Mundial en su historia, desde su apertura en abril de 1962. El conjunto californiano recibirá a los Blue Jays de Toronto para reanudar la edición 2025 del Clásico de Otoño. Con una victoria por bando, el Juego 3 romperá el empate entre ambas novenas tras los primeros dos compromisos celebrados en el Rogers Centre de Toronto.

Para el duelo monticular, el conjunto local designó a Tyler Glasnow como su abridor, mientras que los canadienses optaron por el veterano Max Scherzer, quien vivirá su quinta apertura en Serie Mundial.

Una de las claves será la profundidad del pitcheo abridor de ambos equipos. Los Dodgers solamente han usado a cuatro lanzadores desde el bullpen, con una efectividad altísima en los casos de Anthony Banda (40.50) y Emmet Sheehan (81.00), esto obligó al mánager Dave Roberts a usar a Yoshinobu Yamamoto nueve entradas en el Juego 2. En Toronto, el bullpen ha dado mejores dividendos, salvo por Louis Varland (27.00 ERA) y Braydon Fisher (9.00 ERA).

La victoria en este tercer duelo puede ser clave en la definición del título. El 65 por ciento de las novenas ganadoras del Juego 3 — cuando llegan con marca de 1-1, como sucede en este 2025 — terminan por ganar el Clásico de Otoño. Los Dodgers no pierden en casa un juego de Serie Mundial desde el 28 de octubre de 2018 cuando vieron coronarse a los Red Sox de Boston en su casa.