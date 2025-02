Sergio Ramos tras su primer partido en México; "Me hubiese gustado el debut y el gol"

Después de un largo periodo fuera de las cancha, este sábado debutó de forma oficial Sergio Ramos en la Liga MX.

El emblemático defensor español, quien aterrizó hace unos días en México, salió como titular y capitán de Rayados de Monterrey ante el Atlético de San Luis.

Una noche redonda para el exjugador del Real Madrid, que no pudo ocultar su emoción por el resultado y el poder regalarle una alegría a su nueva afición.

"Muy contento de poder debutar después de unos meses fuera de los terrenos de juego. Qué mejor de hacerlo con un llenazo. Devolver a la afición un triunfo, tres puntos. Nos sirve para seguir creciendo como equipo y ahora a seguir tomando ritmo para afrontar los retos que tenemos por delante", mencionó en entrevista con Multimedios.

Ramos, quien salió en la segunda parte con una gran ovación de la fanáticada, estuvo durante su participación cerca de anotar en varias ocasión.

Situación de la que habló, compartiendo su deseo de pronto volver a marcar gol y seguir apoyando a su equipo para lograr los objetivos en los campeonatos que tendrán.

"Fue una pena que se fuera tan poco, es algo que se me da bien. Me hubiese gustado el debut y gol, no ha sido así, pero tampoco hizo falta. Lo importante es la victoria del grupo y ya vendrán los goles", finalizó.