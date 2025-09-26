Sergio Ramos dedica emotivas palabras a Busquets tras anunciar su retiro

Sergio Busquets anunció su adiós del futbol, una decisión que ocasionó una ola de mensajes hacia el que es considerado como el mejor mediocentro de la historia, Ramos fue uno de los jugadores que lanzó unas emotivas palabras al ex del Barcelona.

Durante sus años en España, Ramos y Busquets fueron rivales, ya que uno jugaba en el Real Madrid y otro defendía al FC Barcelona, pero ambos compartieron vestidor durante la Copa del Mundo 2010 que ganaron con La Roja.

El mensaje del capitán de Rayados dejó en claro la admiración que el central le tiene al mediocampista.

"Busi, eres la definición de cómo ser excepcional sin dejar de ser un tío normal. Rival la mayoría de veces, compañero otras muchas, siempre has sobresalido por tu fútbol de clase, visión y calidad, y por tu forma de ser humilde y auténtica", escribió el ex del Sevilla.

Busquets y Ramos en el Mundial de Sudáfrica 2010 / Foto: @SergioRamos en X

Busquets es reconocido como uno de los mediocampistas más importantes de este deporte, algo que también fue señalado por el defensa central. "El futbol pierde a uno de los mediocentros más brillantes con los que he jugado", señaló.

Sergio Ramos también aprovechó ese mensaje para desearle lo mejor en su futuro, aunque todavía no se sabe cuál es el siguiente paso de Busquets.

"Gracias por ser un gran jugador, un gran compañero y un gran amigo. Te deseo lo mejor para tu nueva etapa. Besos grandes, brother".

El mediocampista español está disputando sus últimos partidos con el Inter Miami de la MLS, donde sigue jugando a lado de Lionel Messi, Jordi Alba y Luis Suárez, con quienes coincidió en el Barcelona y los que lo acompañan en su adiós al futbol.