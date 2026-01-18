Senegal gana la Copa Africana de Naciones tras una final caótica contra el anfitrión Marruecos

Senegal ganó la Copa Africana de Naciones de manera dramática. Pape Gueye anotó en tiempo extra para que los Leones de la Teranga vencieran al anfitrión Marruecos 1 -0 en una final caótica, que en un momento vio a los jugadores de Senegal abandonar el campo para protestar por una decisión de penal.

Lee también: Efraín Juárez y Pumas continúan invictos, tras empate con León

Después de un retraso de 14 minutos, Édouard Mendy detuvo el cobro de Brahim Díaz a lo panenka en el último tiro del tiempo reglamentario. Gueye luego anotó el gol de la victoria en la primera mitad del tiempo extra.

Gueye anotó en el cuarto minuto del tiempo extra cuando barrió el balón al ángulo superior derecho con su zurda.

¿Cómo fue el desarrollo del partido?

Hubo caos antes del tiempo extra con los jugadores de Senegal abandonando el campo después de que a Marruecos se le otorgara un penal controvertido en el tiempo de descuento, justo después de que a Senegal le anularan lo que parecía un buen gol en el otro extremo.

La decisión llevó a peleas entre algunos de los suplentes marroquíes y sus jugadores oponentes, luego los aficionados senegaleses saltaron entre los fotógrafos e intentaron invadir el campo desde detrás de una de las porterías. Uno lanzó una silla al campo mientras eran retenidos por una larga fila de policías.

No estaba claro si el juego podría continuar. Pero la policía antidisturbios llegó para ayudar a sus colegas y el tiempo extra comenzó con una línea de seguridad frente a los aficionados de Senegal.

Es la segunda victoria de Senegal en la Copa Africana. Los Leones de la Teranga ganaron la edición de 2021 tras una tanda de penales contra Egipto.