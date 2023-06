Selección Mexicana: Jugadores le comunicaron inconformidades a Diego Cocca

Diego Cocca aceptó que los jugadores de la Selección Mexicana sí hablaron con él, que le han manifestado sus inconformidades.

Pero negó tajantemente que alguien quiera dejar la concentración del cuadro nacional de cara a la Copa Oro. Y es que el técnico nacional, debe de estar al pendiente de todo.

Después del juego ante Estados Unidos, entre el enojo, la tristeza y la depresión, se suscitaron rumores sobre algunos jugadores que querían dejar al equipo tirado.

Cuando se le preguntó directamente, el técnico no quiso adentrarse en el tema basado en dichos: “¿Qué nombres hay? ¿Qué futbolistas lo dijeron?”, preguntó en tono molesto pero sin levantar la voz.

Y puso límites a su relación con la prensa, “Cuando empezamos con versiones periodísticas no… Por eso pregunto, ¿qué nombre? ¿qué jugador? Si no, no es información. La información debe de ser veraz y si no, se pierde el tiempo”. Reiteró que su equipo, sus jugadores, “están unidos, juntos para encarar esto”.

Lo que no pudo negar el técnico campeón con el Atlas, es que los jugadores si hablaron con él para expresarle sus inconformidades por las concentraciones, los entrenamientos y hasta por qué algunos no juegan.

Eso sí lo aceptó Diego Cocca: “Me han dicho en la cara que la logística no es de su agrado, que no les gustó y eso es bueno”.

Otra queja fue sobre la cancha de entrenamiento, “Que si está muy lejos, pero es que la cancha que nos había ofrecido (por parte de la Concacaf), no nos gustaba, y para nosotros los entrenamientos son muy importantes”. Y sobre lo que no han jugado, “Pues ahora tendrán cancha, porque trataremos de rolar al equipo”.

El argentino ha aceptado que los días han sido pesados después de la derrota ante los Estados Unidos, “Pero esto es futbol. Es un torneo y te da revanchas. Fue dura la noche del partido y nos pusimos a trabajar en los errores, aprender para no volver a cometerlos”.

También hubo charlas para señalar las fallas: “Hablamos en lo individual, en lo colectivo, mostramos imágenes de aquel partido y ahora pensamos en Panamá”. Con todo eso preparado, es hora de hablar, “Pero en la cancha y creyendo en este proyecto. Estamos vivos y hay que demostrarlo dentro de la cancha”.