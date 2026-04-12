México reafirmó ser potencia en la natación artística al sumar 17 medallas -11 en categoría senior y 6 con la selección junior- en el Panam Aquatics Artistic Swimming Championships 2026, en Santiago de Chile.

El combinado mayor tomó este torneo como preparatorio para lo que será su participación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, competencia a la que sellaron su boleto tras conseguir el metal dorado en la prueba acrobática con 185.1884 puntos y la plata en la técnica al cosechar 223.7184 unidades.

Dentro de las seis medallas de oro en la selección senior, destaca la conseguida por Diego Villalobos, quien se subió a lo más alto del podio en la prueba de solo técnico masculino al conseguir 230.1467 puntos, anteponiéndose a la gripe que lo aquejo durante la competencia.

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"Estoy muy feliz y contento de estar en México otra vez. Allá (en Chile) me agarró una gripe horrible, competí súper enfermo y estoy muy cansado. Al final ya estás allá y debes de dar lo mejor, yo trataba de no pensar en la enfermedad ", compartió para EL UNIVERSAL Deportes.

¡Ni la gripa lo frenó! 🤧



Diego Villalobos confesó haber competido en el Campeonato Panamericano de Chile con gripa, y aún así logró colgarse dos oros y una plata.



Destaca el metal dorado conquistado en solo técnico. 🥇 pic.twitter.com/1SCcZW6QNU — Universal Deportes (@UnivDeportes) April 12, 2026

En la prueba acrobática, el equipo mexicano salió con un traje de leopardo que cautivó al público, desplegaron una rutina perfecta que les valió el oro y el reconocimiento de los presentes, así como de los jueces.

"Probamos rutinas nuevas que era la intención y a lo que íbamos un poco, para ver cómo la recibía el público y los jueces. Tuvimos un buen recibimiento, entonces también contento por ese lado", señaló el múltiple medallista mundial.

Diego también cosechó un oro en el dueto técnico junto a Nayeli Mondragón. Itzamary González fue otra de las grandes representantes mexicanas al sellar el metal dorado en solo libre femenil con 230.1467 puntos.