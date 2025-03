Sebastián Cáceres rompe en llanto en entrevista con Miguel Layún; recordó su error ante Rayados

El 28 de octubre de 2021, es una fecha que Sebastián Cáceres nunca olvidará, pero que sin duda, se convirtió en una de las más importantes de su vida, más allá de que el recuerdo es amargo.

Aquella ocasión, el central uruguayo del América cometió un error que le costó el título de la Copa de Campeones de la Concacaf a las Águilas. Una garrafal pifia que aprovechó Funes Mori para hacer el único gol del partido en el BBVA.

"A partir de ahí empecé a ir al psicólogo. Nunca había sentido la presión que se siente en este club y menos después de hacer un error así. Yo sentía que se me caía el mundo. Fue muy difícil", recordó Cáceres en entrevista con Miguel Layún.

Ese momento, tardó casi un año en procesarse al interior de Sebastián. Recordar la fecha ahora, es muy diferente a cómo lo veía anteriormente, donde había recuerdos convertidos en fantasmas.

"Trabajé en mí, tuve mucho tiempo me costó. Después cada que jugaba contra Monterrey tenía eso que no se me iba. Trabajé en torno a eso y si llegaba la fecha yo no hablaba, me desconectaba; la final fue el 28 de octubre de 2021 ", agregó.

Sebastián Cáceres dejaría la Liga MX para jugar en Europa / Foto: Imago7

Sin embargo, la historia tuvo un giro importante. El seleccionado uruguayo salió adelante y ahora es parte del equipo tricampeón de los azulcrema.

"Me costó un año más tal vez, de que se fuera todo eso y después de todo creo que todo comenzó a ir mejor. Tenía confianza en mí, me sentía pleno, sabía que lo que había pasado le puede pasar a cualquiera. Maduré, me convertí en alguien mejor", concluyó.

