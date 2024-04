Se viene el regreso de un veterano a las canchas, ¿y también a Selección Mexicana?

Cómo están las cosas en la Selección Mexicana, parece que hace falta toda la ayuda posible... Aunque sea de un veterano.

Ya va para mes y medio de que inició la temporada 2024 de la Major League Soccer y de Héctor Herrera, ni sus luces. Aunque eso está a punto de cambiar.

El famoso HH no ha podido debutar en la temporada debido a una lesión, se dice que es en la rodilla derecha, que lo hizo viajar a Europa, Portugal y España, para buscar curación.

Además de resolver algunos problemas de visado de paso.

Mas el técnico del equipo texano Ben Olsen, ha manifestado que, si todo sigue un buen curso, Herrera podría regresar a las canchas para el juego del 20 de abril en el que el Dyamo recibirá al Austin FC.

Esto sin lugar a duda son buenas noticias para el equipo estadounidense, y... ¿también para la Selección Mexicana?

Héctor Herrera no ha dicho adiós al Tricolor, aunque a Jaime Lozano no se le ven muchas ganas de convocarlo, mas dado el último fracaso nacional, perder la final de la Liga de Naciones de la Concacaf, sin duda que la experiencia que puede apoyar el tres veces mundialista no es para dejarla pasar, así que de cara a la Copa América, torneo que se dice será la última prueba de Lozano para demostrar si está listo para dirigir a la Selección en el Mundial del 2026, bien podría llamarlo.

Héctor Herrera de 33 años, está por cumplir doce años en Selección Mexicana, con la cuál ha jugado 105 partidos y anotados diez goles.