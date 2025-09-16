Se calentó el Tuca Ferretti, pero... ¿con el bar o con su misterioso acompañante?

Ricardo “Tuca” Ferretti sabe cómo robarse los reflectores incluso lejos de la cancha. El histórico técnico, famoso por su temperamento explosivo y frases que se vuelven tendencia, fue protagonista de una escena que rápidamente encendió las redes sociales.La noche del sábado, clientes de un bar del sur de la Ciudad de México no podían creer lo que veían: el exentrenador de Tigres, Pumas y la Selección Mexicana estaba sentado tranquilamente en una mesa, cuando un simple detalle convirtió la velada en un momento digno de viralizarse.

El reclamo que encendió la noche

Todo comenzó con algo tan común como una cerveza. Testigos relatan que Ferretti, de buen humor y acompañado de un personaje que nadie ha logrado identificar, pidió una bebida para refrescar la calurosa noche capitalina. Sin embargo, al primer sorbo frunció el ceño con visible disgusto.“¡Está caliente!”, exclamó, elevando la voz con ese tono inconfundible que tantos árbitros y jugadores conocen bien. El bar entero quedó en silencio: meseros detenidos, clientes expectantes y varios celulares ya apuntando para grabar lo que parecía el inicio de un clásico regaño del Tuca.

Un acompañante que desata especulaciones

Las reacciones en el lugar fueron de pura expectativa. “Va a explotar”, murmuró más de uno, mientras en redes comenzaban a circular las primeras imágenes. Pero la verdadera sorpresa no fue el reclamo, sino el misterioso acompañante que lo acompañaba en la mesa.¿Un dirigente de alto nivel? ¿Un empresario relacionado con el futbol? Las teorías se dispararon de inmediato: algunos ya sueñan con verlo al frente de una selección rumbo al Mundial 2026, otros apuestan por un regreso a un club grande de la Liga MX.

Del enojo a la carcajada

Cuando el ambiente parecía tensarse, un mesero apareció con una hielera repleta de cervezas frías. Lo que todos esperaban que terminara en un estallido de furia se transformó en un giro inesperado: Ferretti se levantó, abrazó al repartidor y soltó una carcajada que contagió a todo el bar.“Así es como se toma una cerveza”, bromeó, arrancando aplausos y risas de los presentes, que no tardaron en subir los videos a plataformas sociales.

El Tuca, siempre protagonista

A sus 70 años, el Tuca demuestra que su carisma y carácter lo mantienen vigente en la conversación pública. Sin necesidad de un banquillo, el legendario técnico volvió a ser tendencia, dejando a todos preguntándose no solo por su sorpresiva reacción, sino también por la identidad de quien lo acompañaba y los posibles planes que pueda tener para el futuro del futbol mexicano.