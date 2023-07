Santiago Giménez vivió la noche de su “graduación” con la Selección Mexicana

Los Ángeles.— Hace un año, Santiago Giménez soñaba con consolidarse en el Cruz Azul, mantenerse con la Selección Mexicana y dar el salto al futbol europeo.

Hoy, el Bebote ha demostrado que la realidad suele ser más dulce que la propia imaginación. Campeón de la Eredivisie con el Feyenoord, además de pelear el título de goleo individual en Países Bajos y la Europa League, se convirtió en el futbolista mexicano que más anotaciones hizo durante su primera temporada en el viejo continente (23).

La única mácula fue no ser considerado para Qatar 2022, pero el ariete empieza a marcar diferencia en el Tricolor. La mejor muestra es el gol que representó el título en la Copa Oro: “Ha sido el año más importante en mi carrera”, sentencia el delantero de la Selección Nacional. "No lo quiero festejar solo, sino con toda la gente, mi familia, que siempre me apoyó. Hubo muchas críticas con las que no estaba de acuerdo, y respondí de la mejor manera”. Lo que muestra su fuerza interna, porque a Santiago nunca le ha preocupado la adversidad.

La llegada de Jaime Lozano al banquillo tricolor tampoco le ha dado la titularidad, pero la paciencia es otra de sus virtudes. Desde su rol de suplente emergió de la banca para firmar el gol con el que la Selección derrotó a Panamá en la final de la Copa Oro. “Fue maravilloso. Es uno de los goles más importantes en mi carrera”, comparte. “Es un sentimiento hermoso, porque uno recuerda todo lo que ha atravesado”.

Porque lo de él tomó tintes milagrosos desde hace seis años, cuando le fue detectada una trombosis en el hombro derecho. Santiago pensó en dejar el futbol y hasta temió por su vida, pero se recuperó y hoy es la esperanza tricolor de cara a un mejor futuro. “Ese fue un momento difícil y ahí me di cuenta de las personas que realmente estaban”, recuerda Giménez. “Fue un antes y un después, un nuevo nacimiento, porque encontré a Dios, que es lo más importante de mi vida en este momento, y a partir de ahí todo ha sido pleno y maravilloso”. Como el año futbolístico que cerró con uno de los goles más importantes de su carrera, un gol de oro.