Más Información

Santiago Giménez protagoniza video de burla por su lesión con su hermana: "Ni modo que te vayas a jugar al fut"

Santiago Giménez protagoniza video de burla por su lesión con su hermana: "Ni modo que te vayas a jugar al fut"

El Milan ficha a delantero de la Selección de Alemania debido a la lesión de Santiago Giménez

El Milan ficha a delantero de la Selección de Alemania debido a la lesión de Santiago Giménez

Dani Alves compra un club de tercera división en Portugal tras ser absuelto del delito de violación

Dani Alves compra un club de tercera división en Portugal tras ser absuelto del delito de violación

Los Bills de Buffalo piden ayuda a sus aficionados para retirar la nieve de las gradas; ¿Cuánto les pagarán?

Los Bills de Buffalo piden ayuda a sus aficionados para retirar la nieve de las gradas; ¿Cuánto les pagarán?

Alan Mozo deja a las Chivas mediante préstamo para convertirse en refuerzo del Pachuca

Alan Mozo deja a las Chivas mediante préstamo para convertirse en refuerzo del Pachuca

El pasado 18 de diciembre, se operó con éxito por la lesión en su tobillo derecho que lo alejó de las canchas y que alarmó a los aficionados mexicanos por no saber si estará recuperado a tiempo para no perder su lugar en el Milan y además, en la Copa del Mundo 2026.

Desde hace meses que el Bebote había anunciado que se iba a tomar un tiempo para descansar y atender las necesidades de su cuerpo para recuperarse y en ese tiempo aprovechó para pasar tiempo de calidad con su familia. Estas recientes fiestas de Navidad y Año Nuevo no fueron la excepción y en redes sociales compartió imágenes y videos junto a sus padres y hermana.

Lee también

Agus Giménez, hermana del delantero mexicano, acompaña a su hermano en su proceso de rehabilitación y lo hace con humor.

A través de un video difundido en TikTok, Santiago y su hermana actuaron con un audio de fondo que hace burla de la lesión que sufre el goleador del Tri.

“Me voy a mi cuarto”, dice Santiago, a lo que responde Agus: “Ni modo que te vayas a jugar al fut”, con Bebote abandonando el cuarto en sus bastones.

Lee también

¿CUÁNTO TIEMPO SE TARDARÁ EN RECUPERARSE SANTIAGO GIMÉNEZ?

Massimiliano Allegri, director técnico del conjunto rossonero, habló sobre la lesión y el progreso de Santiago, y reveló que todavía faltan meses para volver a tenerlo en consideración.

“Giménez estará de baja entre tres y cuatro meses y ha llegado Füllkrug y nos echará una mano”, declaró el estratega.

Lee también

Google News

Noticias según tus intereses

TEMAS RELACIONADOS