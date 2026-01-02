Santiago Giménez protagoniza video de burla por su lesión con su hermana: "Ni modo que te vayas a jugar al fut"

El pasado 18 de diciembre, Santiago Giménez se operó con éxito por la lesión en su tobillo derecho que lo alejó de las canchas y que alarmó a los aficionados mexicanos por no saber si estará recuperado a tiempo para no perder su lugar en el Milan y además, en la Copa del Mundo 2026.

Desde hace meses que el Bebote había anunciado que se iba a tomar un tiempo para descansar y atender las necesidades de su cuerpo para recuperarse y en ese tiempo aprovechó para pasar tiempo de calidad con su familia. Estas recientes fiestas de Navidad y Año Nuevo no fueron la excepción y en redes sociales compartió imágenes y videos junto a sus padres y hermana.

Lee también El Milan ficha a delantero de la Selección de Alemania debido a la lesión de Santiago Giménez

Agus Giménez, hermana del delantero mexicano, acompaña a su hermano en su proceso de rehabilitación y lo hace con humor.

A través de un video difundido en TikTok, Santiago y su hermana actuaron con un audio de fondo que hace burla de la lesión que sufre el goleador del Tri.

“Me voy a mi cuarto”, dice Santiago, a lo que responde Agus: “Ni modo que te vayas a jugar al fut”, con Bebote abandonando el cuarto en sus bastones.

Lee también Julián Araujo fue presentado como jugador del Celtic de Escocia; sueña con un lugar en el Mundial

— “Okay, I’m going to my bedroom”.



— “Yeah, it’s not like you can go to play football”.



Santi Gimenez and his sister on TikTok. 😅pic.twitter.com/Z2sLXnQNkA — All Fútbol MX 🇲🇽 (@AllFutbolMX) January 1, 2026

¿CUÁNTO TIEMPO SE TARDARÁ EN RECUPERARSE SANTIAGO GIMÉNEZ?

Massimiliano Allegri, director técnico del conjunto rossonero, habló sobre la lesión y el progreso de Santiago, y reveló que todavía faltan meses para volver a tenerlo en consideración.

“Giménez estará de baja entre tres y cuatro meses y ha llegado Füllkrug y nos echará una mano”, declaró el estratega.

Lee también Alan Mozo deja a las Chivas mediante préstamo para convertirse en refuerzo del Pachuca