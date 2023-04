Salinas Pliego estalla porque los jugadores del Mazatlán reciben su pago a pesar de los malos resultados

Ricardo Salinas Pliego explotó porque los futbolistas de Mazatlán FC siguen recibiendo su pago puntualmente sin importar que el equipo se encuentra en el fondo de la tabla.

Los Cañoneros únicamente han sumado cuatro puntos de 39 posibles durante el Clausura 2023, ya que tienen una sola victoria y un empate.

Lee También: José Ramón Fernández sobre una posible llegada a Televisa: “Si lo hiciera mi credibilidad se iría por la borda”

Dicha situación, provocó la burla de una cuenta de Twitter que le preguntó al propietario si no le daba vergüenza que Rayados tuviera 30 puntos más que el conjunto sinaloense.

El empresario mexicano, que acostumbra a responder sin tapujos, le cuestionó si él debiera sentirse mal o sus propios futbolistas.

“¿A mí o a los jugadores?... ninguno nos ha dicho: No quiero mi pago del mes porque no he dado resultados!”, manifestó.

Lee También: Cuauhtémoc Blanco: Fui mejor que Hugo Sánchez y que 'Chicharito' Hernández

Además, señaló que todos los miembros de la plantilla han recibido la posibilidad de continuar trabajando, a pesar de que Mazatlán FC tenga la peor defensa del certamen.

“Siguen recibiendo su pago en tiempo y forma. A todos se les sigue dando la oportunidad de demostrar que quieren trabajar. ¿Me debería de dar vergüenza a mí entonces?”, sentenció.