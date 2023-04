El Tuca Ferretti fue multado por la Comisión Disciplinaria tras polémicas declaraciones

Al 'Tuca' Ferretti le ha caído una multa económica por algunas de sus declaraciones en su más reciente conferencia de prensa (la que ofreció el lunes por la tarde en La Noria).

La Comisión Disciplinaria publicó el comunicado en el que hacen de conocimiento oficial la sanción para Ricardo Ferretti, que llegó al Cruz Azul hace apenas unas jornadas, luego de que La Máquina cesara a Raúl Gutiérrez y tuviera por algunos partidos como interino a Joaquín Moreno.

Lee también Canelo Álvarez peleará por primera vez teniendo a su abuelita como espectadora

"Comisión Disciplinaria informa que determinó sancionar económicamente al Director Técnico del Club Cruz Azul, Ricardo Ferretti de Oliveira, toda vez que el pasado 3 de abril durante una conferencia de prensa, transgredió el Reglamento de Sanciones de la Federación Mexicana de Fútbol, en particular el artículo 71 inciso d)", dice el mensaje.

En el texto de dicha comisión se especifica que esto fue por "expresiones que critican o denuestan al arbitraje y/o VAR o que inciten a la violencia" y advierte que en caso de volver a cometer esta infracción al reglamento, "la Comisión Disciplinaria podrá imponer sanciones más severas en su contra".

¿Qué declaración habría llevado a la Comisión Disciplinaria a sancionar al Tuca Ferretti?

Aunque en el comunicado de la Comisión Disciplinaria no se aclara qué frase fue la que llevó a sancionar al técnico brasileño, ayer en La Noria el 'Tuca' Ferretti dijo lo siguiente:

"No lo sé, ¿qué pasó? Fíjate. Hasta qué punto estamos llegando. Les voy a decir que traigan pistola para el próximo partido”, declaró Ricardo en relación al polémico tema del rodillazo del árbitro Fernando Hernández sobre Lucas Romero de León en el Estadio Azteca el pasado fin de semana.

Sobre la polémica de Fernando Hernández y el jugador de León, Tuca asegura que no vio la jugada y que al rato todos van a traer pistola. 🔫👀 pic.twitter.com/Dn4GdG3V1q — Universal Deportes (@UnivDeportes) April 3, 2023

Además, esto también apuntó el estratega celeste: “Esto no es de los equipos o jugadores, es de la propia federación parece que les encanta seguir llenando el cochinito con tarjetas amarillas. No lo digo ahora, lo digo hace años. El futbol llega a rallar en el llano. Todos preocupados en mejorar, pero, por qué no empezamos a mejorar cosas simples básicas”.

Próximo partido del Cruz Azul en el Clausura 2023

El siguiente partido del Cruz Azul en el Clausura 2023 será ante el León en la Jornada 14.

Al momento, La Máquina de Ferretti está en el octavo puesto de la tabla con 20 unidades y con el objetivo de escalar rumbo a la siguiente fase del campeonato.