Tuca critica a la Federación y tacha al futbol mexicano de amateur y “llanero”

Ricardo Ferretti considera que el futbol mexicano va en decadencia en cuanto al nivel de juego de jugadores como el de los árbitros. El tener muchas tarjetas por partido lo vuelve amateur y “llanero”.

“Es marrullero. Llega a caer en amateur con por tener 5 tarjetas. Lástima que la Federación no tome cartas en el asunto. 5 tarjetas para un futbol que se considera de primer nivel, es una vergüenza”.

El estratega celeste señaló que la culpa es de la Federación Mexicana de Futbol, ya que solo están interesados en “llenar el cochinito”.

“Esto no es de los equipos o jugadores, es de la propia federación parece que les encanta seguir llenando el cochinito con tarjetas amarillas. No lo digo ahora, lo digo hace años. El futbol llega a rallar en el llano. Todos preocupados en mejorar, pero, por qué no empezamos a mejorar cosas simples básicas”.

'Tuca’ reconoce que si le preocupa que esto siga así en la Liga MX, que el juego se detenga constantemente, el recibir muchas tarjetas, ya que cuando se va al extranjero, la cosa cambia.

“Cuántas veces se ve un partido cortado, ni una, no dos, varias veces y ni amonestación hay. El otro día mi jugador va a sacar de banda y lo amonestan, evidentemente hay un reglamento, pero en ese mismo partido entre 5 o 6 veces se agarran y no hay una amonestación." agregó.

“La cantidad de veces que cortan avances, puede llegar a ser oportunidad de gol y ni amonestación hay, ¿y qué importa? Y después vamos a las competencias importantes y solo hay dos” expresó.

Sobre la polémica del rodillazo de silbante Fernando Hernández a Lucas Romero, jugador de León, aseguró que no vio la jugada y en forma irónica indicó: “Fíjate. Hasta que punto estamos llegando” concluyó.

