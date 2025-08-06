Rodrigo Parra no será titular ante Inter Miami en la Leagues Cup; Efraín Juárez tomó una decisión en el arco de Pumas

El portero costarricense de los Pumas, Keylor Navas, no podrá estar ante Inter Miami en la Leagues Cup, debido a la expulsión que sufrió en el partido anterior frente al Atlanta United.

Con la ausencia de Navas, la gran incógnita en Pumas era quién tomaría su lugar, si el cuestionado Rodrigo Parra o el otro juvenil Miguel Paul; el estratega de los universitarios se decidió por el segundo.

El joven arquero de los universitarios es el meta registrado con la Sub 21 y hoy hará su presentación con el primer equipo del Club Universidad Nacional.

Paul está desde los 13 años en la institución auriazul y buscará destacar hoy ante el equipo de la Major League Soccer, un duelo que definirá el futuro de los Pumas en la Leagues Cup.

Rodrigo Parra, criticado por sus apariciones en la Liga MX, no fue elegido por Efraín Juárez; sin embargo, ayer fue defendido otra vez por su estratega en conferencia de prensa.

