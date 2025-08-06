Leagues Cup: Inter Miami vs Pumas – EN VIVO – Jornada 3

El duelo entre Pumas e Inter Miami promete ser uno de los más vibrantes de la jornada en la Leagues Cup. Ambos equipos llegan con cinco puntos tras dos partidos disputados, y aunque han mostrado fortalezas ofensivas, también han evidenciado ciertas debilidades defensivas. La ausencia de Lionel Messi por lesión marca un giro inesperado en el planteamiento del equipo local, que deberá confiar en la experiencia de Luis Suárez y el talento emergente de Facundo Segovia para mantener su poder ofensivo.

Por su parte, Pumas ha demostrado carácter y resiliencia, especialmente en su victoria agónica ante Atlanta United. Sin embargo, la expulsión de Keylor Navas complica el panorama para el equipo universitario, que deberá confiar en el joven arquero Parra para mantener el arco en cero. La dupla ofensiva de Guillermo Martínez y César Huerta ha sido clave, y se espera que mantengan la presión sobre una defensa de Miami que ha concedido goles en ambos partidos.

Tácticamente, el partido se perfila como un choque de estilos: Inter Miami apuesta por la posesión y el juego entre líneas, mientras que Pumas busca transiciones rápidas y aprovechar los espacios. La batalla en el mediocampo será crucial, con jugadores como Sergio Busquets y Adalberto Carrasquilla como protagonistas. Además, el clima húmedo de Florida podría influir en el ritmo del encuentro, especialmente para los jugadores mexicanos.

Con ambos equipos buscando asegurar su pase a los cuartos de final, el margen de error es mínimo. Las casas de apuestas dan una ligera ventaja a Inter Miami, pero la historia reciente de Pumas en torneos internacionales sugiere que no se les puede subestimar. El partido será transmitido por Apple TV a las 17:30 horas (CDMX), y se espera una gran audiencia tanto en México como en Estados Unidos.

LAS MEJORES ACCIONES DEL PARTIDO

MEDIO TIEMPO

MIN 45: Rodrigo De Paul empata las cosas antes del descanso

MIN 40: Nos metemos en la recta final del encuentro

MIN 34: ¡GOOOOOL DE PUMAS!

⚽️ ¡Gol de los Universitarios! Amazing assist from Vite, pero aún mejor la definición de Ruvalcaba. La visita abre el marcador en Miami 👊😼



💗 @InterMiamiCF 0⃣-1⃣ @PumasMX 🐾



🏆 #LeaguesCup2025 📺 https://t.co/k9oaV4a1g2 pic.twitter.com/ccHexm9Lo7 — Leagues Cup (@LeaguesCup) August 7, 2025

MIN 21: ¡Se salva Inter Miami!

MIN 14: Inter Miami comienza a hacerse de la posesión del balón

MIN 1: COMIENZA EL PARTIDO

🐾 El 𝐗𝐈 𝐢𝐧𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 que presentamos esta tarde en Miami. 🐾#UnidosPorLaHistoria pic.twitter.com/sZ9bmyEf2M — PUMAS (@PumasMX) August 6, 2025