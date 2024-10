Robert Dante Siboldi alza la mano para dirigir a Chivas: "Sería un gran honor"

Chivas se quedó sin técnico luego de confirmarse la salida de Fernando Gago a Boca Juniors, con esto comenzaron rumores de estrategas que podrían llegar a Guadalajara y uno de los nombres es el de Robert Dante Siboldi.

El estratega incluso ya se dijo dispuesto a dirigir al Rebaño si es que la directiva lo busca.

"Para mí sería un gran honor poder estar al frente de un proyecto como el de Chivas, sabiendo de todo lo que es su historia, todo lo que representa para el futbol mexicano, para la gente de México, para mí sería un honor, sin lugar a dudas", expresó en entrevista a ESPN.

Lee también México vs Valencia: Horario y canales para ver EN VIVO el partido, este sábado 12 de octubre

Robert Dante Siboldi es un técnico que ha dado resultados en la Liga MX, en el Clausura 2018 hizo campeón a Santos y en el Clausura 2023 le dio un título a Tigres, justo lo ganó en el estadio Akron frente a Guadalajara.

Siboldi señaló que de momento "conmigo no se ha comunicado nadie, estoy muy tranquilo conmigo no se ha comunicado nadie, no sabía que estoy tan solicitado".

Mientras se confirma alguna incorporación oficial en el banquillo Chivas informó que Arturo Ortega será el técnico interino del club, reportes señalan que Gerardo Espinoza podría llegar al cuadro rojiblanco.

💥 "Conmigo no se ha comunicado nadie"



💥 "Sería un gran honor estar frente a un proyecto como el de Chivas



Siboldi habla sobre Chivas



𝗘𝗹 𝗺𝗲𝗷𝗼𝗿 𝗱𝗲𝗯𝗮𝘁𝗲 𝗲𝘀𝘁𝗮́ 𝗲𝗻 𝗙𝘂𝘁𝗯𝗼𝗹 𝗣𝗶𝗰𝗮𝗻𝘁𝗲 𝗮 𝗹𝗮 𝟭𝗽𝗺 𝗽𝗼𝗿 𝗘𝗦𝗣𝗡 𝘆 #𝗗𝗶𝘀𝗻𝗲𝘆𝗣𝗹𝘂𝘀. pic.twitter.com/Eb524XWGUo — Futbol Picante (@futpicante) October 11, 2024

Lee también Selección Mexicana, con poco que ganar y mucho que perder ante Valencia

Robert Dante Siboldi reprueba acción de Fernando Gago

Aunque el argentino Fernando Gago había negado alguna conversación con Boca Juniors, días después dejó Chivas para irse al cuadro sudamericano, situación que fue criticada y Robert Dante Siboldi señala que hizo lo incorrecto.

"Primero hay un contrato, después hay una cosa que se llama ética, así como el respeto a las instituciones, así sea Chivas o la institución que sea, los acuerdos son para cumplirlos y la palabra más que nada es para respetarse", añadió el uruguayo.

Conductora de ESPN salió a defender a Fernando Gago: “Estaba en su derecho, actuó legalmente” / FOTO: Imago7