Ricardo Peláez confrontó a Hugo Sánchez tras críticar a Chivas; "Estás resentido por algo que pasó antes"

En una reciente entrevista con El Informador, el actual propietario de las Chivas, Amaury Vergara, presumió la gran inversión que ha realizado durante su gestión en las fuerzas básicas del Guadalajara. Sin embargo, el Pentapichichi Hugo Sánchez criticó en Futbol Picante a la gestión de su familia.

“Amaury se defiende de la inversión. Su padre, supuestamente también invertía, supuestamente, pero todo lo que es Chivas ahora, fue porque su padre lo consiguió, porque antes le pertenecían a unos socios y después de todo el conflicto,la gente se quedó desilusionada de que expropió al equipo” comentó Sánchez en ESPN.

Este comentario no cayó nada bien en Ricardo Peláez, exdirectivo rojiblanco, que le recordó a Hugo Sánchez la supuesta mala relación que este tenía con Jorge Vergara.

“Tus comentarios van sesgados por tu mala relación con Jorge Vergara, estás resentido por algo que pasó antes”.

A esta acusación, la leyenda del Real Madrid aseguró que “estoy en otro nivel, no me afecta ni me afectará, porque eso nunca hizo que yo dejara de meter goles. Yo vivo del y para el futbol, y hay gente que vive del futbol”.

Vale la pena recordar que el resentimiento al cual Peláez hace referencia, es porque cuando Hugo deja a los Pumas, Vergara hizo público su deseo de dirigir al Rebaño, aunque fue rechazado.

“A petición del señor Hugo Sánchez Márquez, fue recibido por Jorge Vergara en esta ciudad y sostuvieron una reunión., Hugo Sánchez hizo el ofrecimiento de sus servicios como director técnico para le primer equipo pero por el momento no está considerado dentro de los planes deportivos de la institución. Aún así, le deseamos todos los éxitos en sus futuros proyectos”, decía el comunicado de aquel entonces publicado por las Chivas.

El problema continuó en la etapa de Hugo al frente del Tri, ya que Sánchez dijo que “a mí Jorge Vergara quería que no llamara a jugadores que llamé, Oswaldo Sánchez, Bofo Bautista, Cuauhtemóc Blanco”.

“Se atrevió a decirme y yo a propósito dije los voy a llamar, no sé si eso me costó también la chamba. En ese momento hubiera dicho señores me voy porque aquí nadie me impone quien viene y quien no viene” concluyó.

