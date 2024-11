Ricardo Ferretti no descarta volver a dirigir en la Liga MX: “Tengo las ganas y la capacidad”

Desde hace un año, Ricardo Ferretti sorprendió al dar un cambio en su carrera al convertirse en analista de televisión; sin embargo, esto no significa que haya finalizado su etapa como director técnico. “Me gustaría dirigir, tengo las ganas y capacidad para volver”, confirmó a EL UNIVERSAL Deportes.

El último club que tuvo a su cargo fue Cruz Azul, del cual salió en agosto de 2023. “Ya no quiero ser obsesionado de dirigir por dirigir, tengo que escoger muy bien, porque he entrenado a Pumas, Tigres, Toluca, Morelia, Cruz Azul, Chivas, los mejores equipos”, puntualizó el ahora miembro de ESPN. La ambición y compromiso no cambian en el Tuca, tiene claro que “si regresara, quisiera que el equipo volviera a ser campeón”, por lo que la petición a la directiva que le interese ficharlo es tener la misma idea. “Tiene que ser un club con esa ambición de coronarse, que me dieran las armas para trabajar y lograr este objetivo, porque cuando se logra, la felicidad de la institución es muy grande”, añadió.

Ferretti se dice feliz con esta faceta que ni él mismo esperaba y asegura que su objetivo en las pantallas “es ser yo mismo”. Arturo Sanguino