Rey Bucanero, el esteta con una carrera limpia; en la búsqueda de ser un gran recuerdo

En cada presentación en el cuadrilátero, Rey Bucanero no únicamente busca el triunfo por rendición o cuenta de tres, sino mantener una relación de respeto y gratitud con la afición de todo el país y sus compañeros luchadores.

Con la experiencia que le han dado los años y sabedor del lugar que tiene en la historia, el esteta abrió su corazón para externar su mayor gratitud al público, ese que pese al paso del tiempo, lo admira y no lo olvida. “Me gustaría ser recordado por la afición con mucho cariño, que siempre tengan presente la entrega en el ring y la humildad fuera de él. Que no olviden que siempre me ponía feliz regalar una fotografía o un autógrafo”, comentó.

Rey Bucanero aprovechó la oportunidad para dejar unas palabras a los jóvenes gladiadores y que estén conscientes de que no deben dejar de ser buenos ejemplos para la sociedad, y claro, que tengan gran disciplina dentro y fuera del ring.

“Me gusta que me consideren como ejemplo de las nuevas generaciones, y les digo que el trabajo y la disciplina tienen recompensa. Ellos pueden lograr lo que quieran y más. Mi carrera ha sido limpia, sin conflictos; no me robé ni un peso. Cuido mi legado. Y espero que ellos no hagan tonterías ni se vuelvan virales por cosas que no valen la pena”.

Vicente Arturo García Ortiz, el hombre que se encuentra detrás del personaje, cerró con una reflexión sobre lo afortunado que se siente... “Vivo muy feliz y tranquilo. Tengo una gran familia y estoy satisfecho con mis logros. Al final del día eso es lo más bonito: llegar a casa y ver lo afortunado que eres. Son bendiciones”, finalizó. Leobardo Vázquez H.