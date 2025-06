Rey Bucanero con una meta más por cumplir en la Arena México; llegar a los 40 años de trayectoria

Con toda una vida recorriendo cada rincón de la Arena México, Rey Bucanero ha logrado, por 36 años, colocar su nombre entre los favoritos de la afición.

El lugar le ha permitido al gladiador ser uno de los últimos grandes referentes de una generación de ídolos. El nacido en la alcaldía Xochimilco, con más de tres décadas de experiencia, reveló que su ilusión es llegar a los 40 años como profesional, una meta que persigue por el simple placer de redondear un número.

“Estoy en una etapa de mi vida en la que puedo decidir si quiero seguir o no. No tengo la necesidad de luchar, como cuando empezaba. Hice negocios, invertí para tener una vejez digna, como la merece cualquier luchador estrella. Siento que tengo cuerda, cuentas pendientes y el deseo de llegar a los 40 años como luchador”, compartió a EL UNIVERSAL Deportes.

El experimentado esteta recordó sus mejores años en los encordados, resaltando la evolución que ha tenido la lucha libre y cómo ha logrado adaptarse para seguir vigente. “Las épocas han cambiado. La más bonita fue en las décadas de los 80 y 90. Muchos gladiadores imponían; existía ese estilo a ras de lona. Ahora lo más atractivo son los luchadores que vuelan. Ellos tienen un gran talento, pero los chicos se arriesgan mucho”, comentó.

Rey Bucanero agradeció el respaldo de la afición, misma que, con su aplauso, le permite continuar en su gran pasión. “Estoy agradecido por ser luchador profesional. Sé que he representado a México con orgullo en las mejores empresas. Soy consciente del papel que tengo en la historia de la lucha libre, pero no me gusta hablar de ello. Sólo subo al ring para dar mi mejor esfuerzo. El mejor juez es la afición”, finalizó.