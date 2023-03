Los abucheos y gritos durante y tras el partido en el Estadio Azteca del domingo ante Jamaica en la Nations League, dejaron ver la fuerte molestia que hay de los aficionados con la Selección Mexicana por su desempeño, sobre todo luego del enorme fracaso en el Mundial pasado.

Se suponía que con la llegada de Diego Cocca, un nuevo proyecto deportivo daría desde el principio una muestra a los seguidores del Tricolor de que las cosas están tomando otro rumbo, pero no pasó así.

En Surinam el equipo mexicano se complicó pero logró sacar la victoria, mientras que en el Coloso de Santa Úrsula, el empate 2-2 fue difícil y por momentos parecía que el boleto al Final Four de la Nations League estaba en riesgo.

Todo esto se juntó y en redes sociales los aficionados no dudaron en expresar esa molestia con la Selección Nacional.

En la mayoría de los posteos del Tricolor hay respuestas de inconformidad, tanto con el cuerpo técnico como con los jugadores.

"Basuras basuras y basuras", "Hicieron el ridículo contra Jamaica", "no le pudieron ganar a Jamaica en el azteca ¿y con ese mismo equipo querían jugar el 5to partido? Co razón no jugaron ni el 4to", "La selección mexicana merece ser abucheada y presionada en el Estadio Azteca. A final de cuentas sus aficionados que pagan por verlos han recibido un producto mediocre, malo y perdedor desde hace décadas. Son profesionales que ganan muchísimo dinero y nunca han dado resultados" (sic), entre otros.