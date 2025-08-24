Más Información

Alexia Putellas agradece a México por el recibimiento que le dieron a Barcelona; se van felices, tras el partido ante América

Liga MX: Pumas vs Puebla - EN VIVO - Jornada 6 - Apertura 2025

Liga MX: Atlas vs América - EN VIVO - Jornada 6 del torneo Apertura 2025

Retrasan arranque del Atlas vs América por tormenta eléctrica; no han definido hora de inicio

Aaron Ramsey DEBUTA con Pumas; el galés hace su presentación en el futbol mexicano

El duelo entre Atlas y América de la jornada 6 del Apertura 2025 de la Liga MX se vio afectado por una intensa lluvia y una tormenta eléctrica, ocasionando el retraso del arranque del partido.

Por medio de sus redes sociales, la Liga MX comunicó sobre la decisión tomada junto a Protección Civil, dejando en claro que esperarán unos minutos para poder definir una nueva hora de inicio del duelo.

"El partido de Atlas vs América en el Estadio Jalisco retrasará su inicio programado originalmente para las 19:05 hrs. Esto debido a la tormenta eléctrica en los alrededores del estadio. En coordinación con Protección Civil se determinará e informará la nueva hora del inicio del partido."

