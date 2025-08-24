El duelo entre Atlas y América de la jornada 6 del Apertura 2025 de la Liga MX se vio afectado por una intensa lluvia y una tormenta eléctrica, ocasionando el retraso del arranque del partido.

Por medio de sus redes sociales, la Liga MX comunicó sobre la decisión tomada junto a Protección Civil, dejando en claro que esperarán unos minutos para poder definir una nueva hora de inicio del duelo.

"El partido de Atlas vs América en el Estadio Jalisco retrasará su inicio programado originalmente para las 19:05 hrs. Esto debido a la tormenta eléctrica en los alrededores del estadio. En coordinación con Protección Civil se determinará e informará la nueva hora del inicio del partido."

El partido @AtlasFC vs @ClubAmerica en el Estadio Jalisco retrasará su inicio programado originalmente para las 19:05 hrs.



Esto debido a la tormenta eléctrica en los alrededores del estadio. En coordinación con Protección Civil se determinará e informará la nueva hora del inicio… — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) August 25, 2025

Información en desarrollo...