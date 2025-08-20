Resultado: Puebla queda eliminado de la Leagues Cup en penaltis; otro equipo mexicano eliminado

Puebla se sumó a los equipos mexicanos eliminados en la Leagues Cup, al caer en tanda de penaltis (4-3) ante Seattle Sounders.

La Franja se plantó con la convicción de no perder, apostando por la solidez defensiva y una pizca de fortuna que la acompañó durante más de noventa minutos.

Cada despeje, cada intervención del arquero, cada rebote favorable fue una pequeña victoria en una batalla que parecía desigual.

Durante el primer tiempo, Seattle Sounders tuvo varias ocasiones de peligro sobre la meta de Julio González, quien, con una dosis de fortuna, alejó todas las opciones.

Los poblanos, que con el paso de los minutos sumaron confianza, empezaron a generar combinaciones, pero poco pudieron causar sobre la meta estadounidense.

La buena suerte para el equipo camotero continuó en la parte complementaria, en la que niveló el control del esférico y, con mayor orden, resistió con firmeza.

La desesperación de Seattle Sounders llegó al extremo de terminar con uno menos, lo que sentenció el juego a la definición por penaltis.