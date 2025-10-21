Resultado: Monterrey golea a los Bravos y se mantiene en la lucha por la cima del campeonato

Después del sorpresivo empate contra Pumas, los Rayados de Monterrey cumplieron con lo que se esperaba de ellos y ganaron, gustaron y golearon (4-2) a los Bravos de Juárez en el arranque de la jornada 14 del Apertura 2025.

Domenec Torrent no estuvo en el banquillo por cumplir la suspensión tras ser expulsado la jornada pasada, pero su presencia no fue necesaria en el campo de juego. Monterrey vivió una fiesta con distintos protagonistas.

Gerardo Arteaga (7') abrió el marcador tras un centro de Lucas Ocampos y con un remate de cabeza venció a Sebastián Jurado. Antes del cierre de la primera mitad, Sergio Canales (38') nos regaló una nueva exhibición de su inigualable talento con un disparo cruzado de larga distancia imposible de atajar para el guardameta de Bravos.

El mexicano con más goles en el año, Germán Berterame (57'), se unió a la fiesta con un gol convalidado por la asistencia del VAR. Sus convocatorias a Selección Mexicana las responde con más y más goles.

Con el partido liquidado, los Rayados debutaron en el torneo a Carlos Salcedo, que volvió a las canchas después de nueve meses al recuperarse de una rotura del ligamento cruzado de la rodilla derecha en su primer entrenamiento como jugador de la Pandilla.

Como cereza al pastel, el canterano Joaquín Moxica (78') anotó su primer gol en Primera División y el último de la goleada albiazul. Ricardinho (80') y Madson (92') descontaron para Juárez.