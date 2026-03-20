Resultado Liga MX: Necaxa golea a Tijuana en la Jornada 12 del Clausura 2026

En duelo de equipos dirigidos por entrenadores uruguayos, el Necaxa de Martín Varini goleó 3-0 al Tijuana de Sebastián Abreu el viernes, en el partido que abrió la duodécima jornada del torneo Clausura 2026 mexicano.

Los Rayos de Varini llegaron a este partido en el estadio Victoria, en Aguascalientes, con cinco partidos seguidos sin ganar (cuatro derrotas y un empate).

Al romper la mala racha con su cuarto triunfo del torneo, Necaxa llegó a 13 puntos y subió al décimo lugar.

Los Xoloitzcuintles del Loco Abreu se quedaron con 12 unidades y bajaron al undécimo peldaño, luego de sufrir su cuarta derrota.

La victoria necaxista tomó forma con goles argentinos: dos firmados por Javier Ruiz (35' y 56') y uno de Tomás Badaloni (75').

Javier Ruiz, de 21 años, quien llegó al balompié mexicano para este Clausura 2026 procedente del Barracas Central argentino, se confirmó como el mejor goleador del Necaxa en el torneo con cuatro goles. Badaloni es el segundo con tres.

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