Después de cuatro meses, el arquero Kevin Mier volvió a proteger la portería de Cruz Azul. Un regreso en el que atestiguó a una escuadra celeste que sufrió, pero que —gracias al “Toro” Fernández— rescató el empate (1-1) ante Mazatlán. Sin embargo, no fue suficiente para apropiarse nuevamente del liderato del Clausura 2026 por la diferencia de goles.

La cima aún es rojiblanca, después de que Chivas triunfó en la novena fecha que tenía pendiente en el calendario de la Liga MX.

Una sonrisa de satisfacción pintó el rostro de Sergio Bueno. El estratega mexicano celebró, junto con sus futbolistas, el cabezazo con el que Josué Ovalle (47') abrió el marcador en favor de los “Cañoneros” de Mazatlán. Lejana se veía aquella “Máquina” que deseaba recuperar el liderato del actual certamen.

Sin embargo, a lo lejos, Nicolás Larcamón no se esperó ni un segundo para cambiar su once inicial. El director técnico de los celestes ordenó que José Paradela entrara a la cancha del Estadio El Encanto en lugar de Andrés Montaño.

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Cruz Azul y Mazatlán en partido, durante la fase regular del torneo Clausura 2026 de la Liga MX - Foto: Imago7

A partir de ese momento, los cementeros comenzaron a jugar con una mayor contundencia. Y fue suficiente porque Gabriel “El Toro” Fernández remató (86') desde fuera del área y rescató el empate para la “Máquina”.

Aunque Cruz Azul igualó a Chivas en puntos, ya que ambas escuadras suman 27 unidades, la diferencia de goles impide que el equipo de Nicolás Larcamón se apropie del liderato.

La Liga MX verá acción hasta principios de abril, ya que el mes de marzo cerrará con la Fecha FIFA. En la Jornada 13 del Clausura 2026, la “Máquina” de Cruz Azul se enfrentará a los “Tuzos” de Pachuca el próximo cuatro de abril. Un reto para los celestes, más aún considerando —que tres días después— jugarán la Ida de los Cuartos de Final en la Copa de Campeones de la Concacaf.

En contraste, los “Cañoneros” de Mazatlán visitarán a los “Rayos” de Necaxa el tres de abril.