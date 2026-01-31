MXM
VIDEOS
PODCAST
NEWSLETTERS
JUEGOS
CONSULTAS
×
Secciones
El Universal
Nuestros Sitios
Multimedia
Servicios
Club El Universal
Descubre y Compra
Aviso Oportuno
Empleos
[Publicidad]
[Publicidad]
Resultado: León vs Tigres – EN VIVO – Jornada 4 – Clausura 2026 – Liga MX
Universal Deportes
| 31/01/2026 |
23:30 |
Actualizada
31/01/2026 23:30
[Publicidad]
Más Información
Tigres se impone al León en su visita al Nou Camp
¿Qué dijo el América sobre la situación de racismo que sufrió la familia de Allan Saint-Maximin?
Chivas conquista los mejores MEMES tras sumar su cuarto triunfo consecutivo
Noticias según tus intereses
[Publicidad]