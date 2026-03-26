Repechaje del Mundial 2026: Bolivia vs Surinam - EN VIVO

La espera terminó. El Gigante de Acero será el escenario este jueves para el partido correspondiente al Repechaje Intercontinental para definir dos boletos a la Copa del Mundo 2026 entre Bolivia y Surinam.

Los sudamericanos son mayoría en Monterrey, pero el grupo de fieles de Surinam que llegó a Monterrey quiere dar la sorpresa.

Lee también Guillermo Martínez busca su lugar en el Mundial 2026 ante Portugal: "Es la oportunidad de mi vida"

Bolivia terminó en séptimo lugar en las Eliminatorias de CONMEBOL con 20 puntos, en una agónica definición en la última jornada donde dejaron en el camino a Venezuela.

Por su parte, los caribeños ocuparon el segundo lugar del Grupo A en las Eliminatorias de CONCACAF, detrás de Panamá pero por encima de Guatemala, también en una agónica definición.

Lee también Javier Aguirre prepara el duelo contra Portugal como el último "gran ensayo" rumbo a la Copa del Mundo 2026

Este repechaje mundialista será una batalla a matar o morir por un boleto a la siguiente fase del repechaje, donde espera Irak.

LAS MEJORES ACCIONES DEL PARTIDO

MIN 47 GOOOOOL DE SURINAM

El equipo logra abrir el marcador en el comienzo del segundo tiempo

COMIENZA EL SEGUNDO TIEMPO

FINAL DEL PRIMER TIEMPO

Bolivia 0 - Surinam 0

Bolivia y Surinam no se hacen daño en el Estadio Monterrey.

MIN 35

Bolivia se salva tras un remate dentro del área que desvía el portero.

FOTO: DIEGO SIMÓN/ EL UNIVERAL

MIN 24

El juego entre Bolivia y Surinam se detiene en Monterrey para tomar agua.

MIN 20

Todo se mantiene en calma entre ambas naciones.

MIN 10

Surinam llega al área de Bolivia y es más peligroso.

COMIENZA EL PARTIDO

Bolivia y Surinam se miden en el repechaje intercontinental.

🙌 ¡ALINEACIÓN LISTA! 🇧🇴



📝 Estos son los 11 guerreros de #LaVerde que hoy enfrentarán a Surinam desde las 18:00 en el estadio BBVA, en la ciudad de Monterrey. #RenovemosLaIlusión #ALaVerdeSiempre❤️💛💚 #FBFtrabajando pic.twitter.com/LKC1DQJjkv — LA VERDE (@laverde_fbf) March 26, 2026

¡La fiesta mundialista se vive en paz! 🇸🇷 🇧🇴



Aficionados de Surinam y Bolivia conviven en el Gigante de Acero. pic.twitter.com/tKrZ5z0lop — Universal Deportes (@UnivDeportes) March 26, 2026

¡No estarán solos! 🔥 🇸🇷



A poco más de una hora para que empiece el repechaje mundialista, más aficionados de Surinam llegan al Gigante de Acero. pic.twitter.com/HHgPFjr0S3 — Universal Deportes (@UnivDeportes) March 26, 2026