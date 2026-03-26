Repechaje del Mundial 2026: Bolivia vs Surinam - EN VIVO

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La espera terminó. El Gigante de Acero será el escenario este jueves para el partido correspondiente al Repechaje Intercontinental para definir dos boletos a la Copa del Mundo 2026 entre Bolivia y Surinam.
Los sudamericanos son mayoría en Monterrey, pero el grupo de fieles de Surinam que llegó a Monterrey quiere dar la sorpresa.
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Bolivia terminó en séptimo lugar en las Eliminatorias de CONMEBOL con 20 puntos, en una agónica definición en la última jornada donde dejaron en el camino a Venezuela.
Por su parte, los caribeños ocuparon el segundo lugar del Grupo A en las Eliminatorias de CONCACAF, detrás de Panamá pero por encima de Guatemala, también en una agónica definición.
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Este repechaje mundialista será una batalla a matar o morir por un boleto a la siguiente fase del repechaje, donde espera Irak.
LAS MEJORES ACCIONES DEL PARTIDO
MIN 47 GOOOOOL DE SURINAM
El equipo logra abrir el marcador en el comienzo del segundo tiempo
COMIENZA EL SEGUNDO TIEMPO
FINAL DEL PRIMER TIEMPO
Bolivia 0 - Surinam 0
Bolivia y Surinam no se hacen daño en el Estadio Monterrey.
MIN 35
Bolivia se salva tras un remate dentro del área que desvía el portero.
MIN 24
El juego entre Bolivia y Surinam se detiene en Monterrey para tomar agua.
MIN 20
Todo se mantiene en calma entre ambas naciones.
MIN 10
Surinam llega al área de Bolivia y es más peligroso.
COMIENZA EL PARTIDO
Bolivia y Surinam se miden en el repechaje intercontinental.
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