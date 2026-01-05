Broncos renace en Conferencia Americana

Denver.— Los Broncos de Denver aseguraron el primer puesto en los Playoffs de la AFC con una victoria de 19-3 sobre los suplentes de Los Angeles Chargers, una victoria impulsada por la intercepción de 45 yardas de Ja’Quan McMillian para touchdown.

Wil Lutz acertó cuatro de cuatro goles de campo y los Broncos (14-3) igualaron su récord de franquicia de mayor cantidad de victorias en una temporada y obtuvieron su primer puesto en la postemporada desde 2015, que convirtieron en un tercer título de Super Bowl.

Denver tendrá una semana libre antes de albergar su primer juego de Playoffs en una década, que podría ser contra estos mismos Chargers (11-6) si vencen a los Patriots (14-3) en Nueva Inglaterra en la ronda de comodines el próximo fin de semana.

Los Broncos arrollaron a los suplentes de los Chargers. Foto: C. Morgan Engel / AFP

El mariscal de campo de los Broncos, Bo Nix, tuvo uno de sus peores juegos de la temporada, lanzando solo 38 yardas en la primera mitad y 141 en total, pero igualó el récord de Russell Wilson de 24 victorias en sus primeras dos temporadas en la NFL.

Sin posibilidad de ganar la división, los Chargers tomaron este partido como una semana de descanso mientras se preparan para viajar a Foxborough para la Ronda de Comodines. El entrenador Jim Harbaugh sentó a varios de sus titulares, en particular al mariscal de campo Justin Herbert, al safety Derwin James y al apoyador externo Tuli Tuipulotu.