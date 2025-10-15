Más Información

Recuerdan a protagonistas de Olímpicos de México '68

Afición en Guadalajara estalla contra Javier Aguirre; exigen su salida tras empatar contra Ecuador

México recibe el castigo de la afición con LOS MEJORES MEMES tras empate con Ecuador

Resultado: México cierra la fecha FIFA con empate ante Ecuador en el estadio Akron

Germán Berterame se estrena como goleador de la Selección Mexicana; así fue su gol ante Ecuador

A 57 años de los históricos Juegos Olímpicos de 1968, México continúa honrando aquel momento que marcó un antes y un después en el deporte nacional.

El pasado fin de semana, se realizaron dos eventos especiales que combinaron memoria, competencia y reconocimiento a los protagonistas de esa justa inolvidable.

El primero fue una carrera con recorridos de 2.5 y cinco kilómetros en la Zona Esmeralda, en la que también participaron madres y padres corriendo con carriolas. La respuesta fue extraordinaria: Más de 400 competidores inscritos.

La fecha elegida tuvo un simbolismo especial, ya que coincide exactamente con el día en que se inauguraron esos Juegos Olímpicos, recuerdo imborrable para los mexicanos por los resultados alcanzados y el orgullo nacional.

El segundo evento se llevó a cabo en Oaxtepec, Morelos, donde se celebró una copa conmemorativa en la alberca semiolímpica del centro Dorados. Se trata de una competencia tradicional, organizada por la acuática nelsonvargas, que cumple ya 38 ediciones.

Participaron más de 700 nadadores de todas las categorías y más de 20 equipos del área metropolitana, en un ambiente que combinó homenaje, convivencia y nivel deportivo. Para muchos, este encuentro es también una forma de mantener vivo el espíritu olímpico.

