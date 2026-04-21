Queda una jornada para el final de la temporada regular en el torneo Clausura 2026 pero Rayados y Puebla ya están eliminados de cualquier posibilidad de clasificar a la Liguilla. Aún así, se enfrentan en este arranque de la jornada 16 en el Gigante de Acero.

La afición regiomontana está furiosa con su equipo, principalmente con su directiva, encabezada por José Antonio Noriega, y se espera que esta noche el estadio BBVA no presente una gran entrada.

Sin embargo, aficionados de ambos equipos esperan cerrar la temporada de forma digna, así que ambos están obligados a ganar esta noche.

A continuación, les dejamos el minuto a minuto del partido.

Rayados vs Puebla: MINUTO A MINUTO