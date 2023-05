Rayados no piensa en enfrentar a Tigres en semifinales

Monterrey se impuso con jerarquía y sin problemas al Santos Laguna para avanzar a las semifinales del Clausura 2023, donde podría enfrentarse al rival de la ciudad, los Tigres.

Al momento de esta nota, el rival del Monterrey sería el Atlas, pero en caso de que el Guadalajara remonte la serie del clásico tapatío y los felinos sellen la clasificación en el Nemesio Diez, habría clásico regio en la siguiente fase.

“Enfrentar a Tigres o Atlas no es algo que nos pueda dejar contentos. Debemos ir paso a paso y viendo lo nuestro no a lo que hacen los demás porque los cruces no se acomodan a nuestro gusto” declaró Víctor Manuel Vucetich en conferencia de prensa al final del partido.

En temporada regular, Monterrey ganó el clásico regio en el Estadio Universitario y esa noche, el ‘Rey Midas’ igualó a Carlos Miloc como entrenadores que ganaron siete veces el partido más importante para la ciudad de Monterrey.

Finalmente, Vucetich remarcó que, para no repetir los errores que los eliminaron en semifinales del torneo pasado, su equipo “ganó madurez” y que “ya no habrá exceso de confianza, enfrentando con máxima concentración lo que viene”.