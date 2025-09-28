Para los Chiefs de Kansas City y los Ravens de Baltimore llegó el momento de demostrar de qué están hechos. Con récord idéntico de una victoria y dos derrotas, el inicio de temporada no ha sido ideal para ninguna de las dos franquicias, que buscan evitar su peor arranque en la última década. Patrick Mahomes y Lamar Jackson se vuelven a ver las caras. Dos titanes se enfrentan en el Arrowhead buscando dar un golpe de autoridad.

Para ser dos de los equipos candidatos a ganar el Super Bowl, las alarmas están encendidas, ya que, la última vez que un equipo que empezó la campaña con récord 1-3 llegó al partido para ganar el trofeo Vince Lombardi, fue en 2001.

Para los Chiefs está en juego la vigencia de su dinastía construida en los últimos años. Después de las derrotas contra Chargers y Eagles, lograron vencer a Giants y ahora deben demostrar que siguen siendo el equipo a vencer, y para eso deberán imponerse a una de sus victimas favoritas.

Patrick Mahomes lleva 669 yardas de pase, su segunda menor cantidad en los primeros tres partidos desde que es titular, pero frente a Lamar Jackson suele lucirse; cinco victorias en seis encuentros son testimonio de su paternidad.

En este aparente renacer en la temporada, contará con el regreso del receptor Xavier Worthy, quien se perdió los últimos dos partidos por una lesión en el hombro. Baltimore, que ya cayó con los Bills y los Lions, tiene una nueva prueba de jerarquía, pero no ha ganado en Arrowhead desde que Mahomes fue seleccionado en primera ronda del Draft en 2017. Lamar Jackson perdió las tres veces que visitó a Kansas City.

Llegó el momento de revertir una histórica racha negativa.

¿Dónde y a qué hora ver EN VIVO el juego entre Ravens y Chiefs?

El juego de la semana en la Conferencia Americana tendrá transmisión por televisión de paga y servicio de streaming

Ravens vs Chiefs

Fecha: Domingo 28 de septiembre

Hora: 14:25 horas (centro de México)

Transmisión: Fox Sports y DAZN