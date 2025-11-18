Quedaron definidos los horarios de las semifinales en la temporada 2025 de la Liga Mayor de la ONEFA

La temporada 2025 de la Liga Mayor de la Organización Nacional Estudiantil de Futbol Americano (ONEFA) está en su etapa final con solo cuatro equipos sobrevivientes en los Playoffs.

El Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey tiene gran representación en las semifinales con tres campus en busca de la corona, encabezados por los tricampeones Borregos del Tec de Monterrey, que enfrentarán al Tec Puebla en la sultana del norte.

La capital del estado de Nuevo León vibrará este viernes 21 de noviembre con las dos semifinales de la Liga Mayor celebrándose en suelo regio. Los Borregos del Tec de Monterrey recibirán a Puebla en el Estadio Banorte; mientras que los Auténticos Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) recibirán en el estadio Gaspar Mass al Tec Ciudad de México.

Lee también Lourdes Ponce hace historia y gana el primer oro para México en los Juegos Sordolímpicos Tokio 2025

El Tec de Monterrey se instaló en las semifinales tras vencer (38-6) a las Águilas Blancas del Instituto Politécnico Nacional (IPN) en la capital neoleonense. El Tec Puebla, por su parte, eliminó en los cuartos de final al Tec Guadalajara tras vencerlos 22-7 en el Cráter Azul.

Los Auténticos Tigres obtuvieron su boleto a las semifinales con triunfo contundente de 28-7 sobre los Linces de la Universidad del Valle de México (UVM). Mientras que el Tec Ciudad de México derrotó 35-34 a los Aztecas de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP).

Lee también Mundial 2026: Lista completa de selecciones ya clasificadas a la Copa del Mundo de la FIFA

Horarios de las semifinales de la temporada 2025 de la Liga Mayor de la ONEFA

Borregos Tec Puebla vs Borregos Tec de Monterrey

Fecha: Viernes 21 de noviembre

Hora: 19:30 horas (centro de México)

Estadio: Banorte

Borregos Tec Ciudad de México vs Auténticos Tigres UANL