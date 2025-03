Pumas y Chivas, a salvar su temporada; dos de los denominados grandes chocan esta noche

Una vez que caiga la noche, Chivas y Pumas saltarán a la cancha del Estadio Olímpico Universitario para enfrentarse en un duelo el que les urge salvar la temporada.

El panorama no es alentador para ninguno de los dos equipos, puesto que ambos arrastran una ausencia total de resultados. Los dos “grandes” del balompié mexicano deberán rendirle nombre a su legado, “despertar” y dejar la tibieza a un lado en el juego más esperado de la Jornada 10 del Clausura 2025.

Este será el primer partido que los auriazules jugarán sin el estratega argentino, Gustavo Lema, en el “timón”. Efraín Juárez será el el nuevo director técnico del conjunto felino, pero quien dirigirá este compromiso será Raúl Alpízar. Ahí, Alpízar —quien es el director de fuerzas básicas del club— tendrá un solo objetivo: impedir que Pumas se hunda cada vez más. Si pierden, darían hilo a su cuarto tropiezo consecutivo; siendo el último ante los Xolos de Tijuana.

Y en la otra cara de la moneda, la situación no es del todo mejor para el Rebaño Sagrado. En su más reciente compromiso, recibieron un duro golpe de realidad por parte del equipo, en esos momentos, sotanero en la tabla de competencia: el Atlético de San Luis. La goleada que les propinaron los potosinos dejó a la luz que Óscar García, quien se encuentra hospitalizado y no estará presente en el partido, no ha sacado las a Chivas de la creciente crisis que nace desde el seno rojiblanco; por lo que una victoria sería clave para su posible permanencia.

Si bien podría pensarse que la balanza se inclina para los universitarios por su condición de local y porque el Rebaño, como visitante, no ha conseguido ni una sola victoria, los números dejan en claro que viven realidades muy parecidas. En los últimos cinco encuentros que han disputado, cada uno suma un triunfo; el resto se divide en empates, siendo el último en la quinceava fecha de un no tan lejano Apertura 2024.

Así que será a las 21:10 cuando, en la urgencia por una victoria, suene el silbato y ambos equipos den guerra en Ciudad Universitaria en pos de tres puntos y por qué no, de “salvar” su torneo.