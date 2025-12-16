Pumas se reforzará con dos exjugadores de Rayados; uno brilló en el Mundial sub 20

Este lunes la Liga MX presentó de manera oficial el calendario del torneo Clausura 2026, que tendrá su primer partido el próximo 9 de enero y en el caso de los Pumas, su debut será el domingo 11 de enero en el estadio Olímpico Universitario frente al Querétaro.

Sin embargo, los aficionados universitarios están expectantes de qué hará Efraín Juárez y la directiva felina para competir por el próximo torneo, ya que en el Apertura 2025 fueron eliminados en la primera ronda del Play-In.

Afortunadamente para ellos, César Merlo, el periodista especializado en fichajes, reveló que dos futbolistas ya están "amarrados" como nuevos refuerzos para el siguiente semestre, ambos con pasado como jugadores de Rayados de Monterrey y uno de ellos, con experiencia en el futbol europeo.

Se trata de César Garza y Tony Leone, ambos llegarían en calidad de préstamo por un año con opción de compra, ya que su carta aún le pertenece a la Pandilla.

Garza dio el salto al futbol europeo para jugar con el Dundee escocés, gracias al convenio que existe entre dicho equipo y los Rayados de Monterrey para potenciar sus jugadores en el viejo continente. Su desempeño lo llevó a la Selección Mexicana sub 20, con quienes jugó la Copa del Mundo de la categoría este año.

César Garza será nuevo jugador de Pumas Foto: Especial

Por su parte, Tony Leone, defensa central de 21 años, apenas sumó dos partidos y 25 minutos en cancha en el torneo Apertura 2025, y no ha logrado ganarse su lugar en el equipo titular de Monterrey.