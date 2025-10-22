No hay mañana para los Pumas de Efraín Juárez, que tienen la obligación y —sobre todo— la urgencia de ganar.

El equipo auriazul recibe esta noche al Atlético de San Luis en el estadio Olímpico Universitario, un duelo directo por los boletos al Play-In.

Los universitarios llegan con una racha de cinco partidos al hilo sin ganar, con saldo de dos empates (Tigres y Monterrey) y tres derrotas (FC Juárez, América y Guadalajara), así que tratarán de revertir el complicado momento que atraviesan.

Únicamente han podido sumar dos de los más recientes 15 puntos disputados, por lo que tienen mucha necesidad de sumar de a tres; no lo hacen desde hace más de un mes.

Máxime, porque se enfrentan a un equipo con el que se estarán peleando la clasificación. Una derrota contra los potosinos sería catastrófica para las aspiraciones felinas.

Los Pumas cuentan con 14 puntos, mientras que el Atlético de San Luis tiene 13. Ambos clubes todavía sueñan con obtener uno de los cuatro cupos para el Play-In, pero necesitan el triunfo para acercarse.

A su favor, el conjunto universitario tendrá las estadísticas, ya que solamente ha perdido cuatro veces con los rojiblancos, a cambio de ocho triunfos.