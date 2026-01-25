Peso Pluma sacó su lado "barra brava"; lideró cánticos y mostró su apoyo al Atlas

Este domingo, mientras la Liga MX "descansa" por los partidos amistosos de la Selección Mexicana ante Panamá y Bolivia, dos equipos se enfrentan en Estados Unidos. Atlas y Cruz Azul se miden en el Dignity Health Sports Park y entre los miles de aficionados que se dieron cita en el estadio destaca la presencia de Peso Pluma, reconocido aficionado de la Academia.

El famoso cantante mexicano arribó al estadio en una camioneta y se detuvo entre la multitud rojinegra para mostrar su lado "barra brava", y se unió a ellos en cánticos, gritos y demostraciones de aliento al equipo.

Hassan Emilio Kabande Laija, primero encabezó la famosa porra que grita "Arriba el Atlas, cabrones", y después comenzó el "vamos, vamos, vamos la Acadé", ya con una bandera gigante en la mano.

El ganador de un Grammy llegó al estadio con una camiseta blanca que luce el escudo del Atlas en el pecho y se tomó el tiempo de saludar a niños y aficionados de todas las edades que se acercaron a él para conocer a su ídolo.

El Atlas presumió este momento en redes sociales. "Un rojinegro muy especial nos acompaña esta tarde en el Dignity Health Sports Parks. ¡LA DOBLE P ESTÁ EN LA CASA!", escribió el club en X (Antes Twitter).

Un Rojinegro muy especial nos acompaña esta tarde en el Dignity Health Sports Park ❤️🖤



¡LA DOBLE P ESTÁ EN LA CASA! 🔴⚫️#NoSeExplicaSeSiente pic.twitter.com/xrJpK75SyB — Atlas FC (@AtlasFC) January 25, 2026

