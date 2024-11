Periodista argentino lanza contundente mensaje a la Selección Mexicana: "No asustan a nadie"

La Selección Mexicana de Javier Aguirre se impuso hace unas horas a un resultado adverso en la Concacaf Nations League ante Honduras, aprovechando la condición de local para vencer (4-0) y quedarse con el boleto a la siguiente ronda.

Un resultado que llenó de alegría a la afición mexicana y generó molestia en los fanáticos catrachos que no dudaron en recordar las palabras del argentino Carlos Prono, uno de los comunicadores más importantes de su país.

Hombre que en redes sociales reaccionó ante la serie y aseguró que México no asusta a nadie, y que el desprecio que hacen a Honduras, es igual al que le hacen otros países como Argentina al Tricolor.

"Cuando dicen que México qué gana enfrentando a Honduras, ahora me voy a poner mi camiseta, la otra que tengo, la de la campeona del mundo... lo mismo decimos nosotros cuando jugamos contra México muchachos", mencionó.

La opinión del exjugador, agregó que en el caso de los enfrentamientos amistosos, en los que la vigente campeona del mundo derrota a México, únicamente se aceptan los partidos por las enormes cantidades de dinero que se paga, ya que en la cancha es poca la exigencia.

"No asustan a nadie. Cuando tenemos que jugar un partido amistoso, de esos contra México, también perdemos el tiempo, no nos deja absolutamente nada, dólares, dólares porque vamos a jugar a Estados Unidos, algunos morlacos, porque futbolísticamente no están ni ahí".